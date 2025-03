Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgängerin flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt seit Dienstagnachmittag (18.03.2025) wegen Unfallflucht gegen eine noch unbekannte Fußgängerin, die im Kreuzungsbereich der Rudolf-Diesel-Straße und der Tübinger Allee in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt war und geflüchtet ist. Gegen 15.00 Uhr war ein 22 Jahre alter VW-Lenker in der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Tübinger Allee und der Käsbrünnlestraße geradeaus in Fahrtrichtung der Bundesautobahn 81 fortsetzen. Die für ihn geltende Ampel zeigte gemäß den polizeilichen Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt grün. Rechts neben ihm stand ein Sattelzug auf dem Linksabbiegestreifen, der bei Rot warten musste. Als der 22-Jährige in die Kreuzung einfuhr, rannte eine bislang unbekannte Fußgängerin am Führerhaus des Sattelzugs vorbei und in Richtung der Käsbrünnlestraße. Der VW-Lenker versuchte noch ein Zusammenstoß zu verhindern. Doch trotz eines Brems- und Ausweichmanövers touchierte er die Frau, die hierauf stürzte. Nachdem sich die etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau, die kurze braune Locken hat und eine helle Stoffjacke sowie helle Hosen trug, wieder aufgerappelt hatte, setzte sie ihren Weg kurzerhand fort. Ob die Frau Verletzungen erlitt, ist bislang nicht bekannt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Fußgängerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mai: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

