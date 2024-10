Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gebäudebrand in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (ots)

Am 04.10.2024 gegen 10:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein Zimmerbrand in der Grabenstraße in Traben-Trarbach gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Nebengebäude einer Gaststätte zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Alle Personen konnten das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten sowie die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

