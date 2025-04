POL-OG: Mahlberg, A5 - Mit hoher Geschwindigkeit in Lastwagenheck geprallt

Rastatt (ots) - In einem Linienbus in Rastatt soll am Dienstagmorgen ein 49-Jähriger einen Mitfahrer beleidigt und außerdem mit einem Regenschirm attackiert haben. Im Anschluss verließ der Störenfried den Bus an der Haltestelle "Karlsruher Straße" durch die Hintertür, lief zur Vordertür und soll gegen 6:30 Uhr mit einem Tierabwehrspray in den Bus gesprüht haben. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der ...

