Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Appenweier (ots)

Am 22.04.2025 in der Zeit zwischen 06:00 und 16:00 Uhr wurde in Appenweier in der Straße Im See ein roter VW Tiguan durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Appenweier unter der Rufnummer 07805 / 9157-0 zu melden./ AFK

