Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Tödlicher Arbeitsunfall

Kehl (ots)

Ein Arbeitsunfall endete am Montagnachmittag auf dem Hafenareal der Graudenzener Straße für einen Mann tödlich. Kurz vor 15 Uhr war der 52-Jährige damit beschäftigt, zwischen Waggons stehend diese in einem Gleisbereich zusammenzukoppeln. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen wurde er dabei zwischen zwei Pufferstempeln eingeklemmt und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden durch den Verkehrsdienst Offenburg aufgenommen. Der unter Schock stehende Lokführer musste sich im Anschluss an das Geschehen in medizinische Betreuung begeben.

/rs

