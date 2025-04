Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried/L98 - Festnahme nach Polizeikontrolle

Neuried/L98 (ots)

Ein in Frankreich wohnender 53-jähriger Georgier wurde in der Nacht von Karfreitag auf Samstag auf der L98 in Neuried von einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei in einem Pkw als Beifahrer kontrolliert. Das vorgezeigte Ausweisdokument war dem Anschein nach gefälscht. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann wegen eines ausländerrechtlichen Verstoßes polizeilich ausgeschrieben war. Bei der weiteren Überprüfung der mitgeführten Handys konnten Fotos und Videos mit kinderpornografischem Inhalt festgestellt werden. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Offenburg vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an und der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

/vo

