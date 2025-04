POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots) - Am Donnerstag, den 10.04.2025 kam es in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer Opel am Heck der Fahrerseite beschädigt wurde. Durch die Fahrerin des Opel konnte die Unfallörtlichkeit entweder auf den Aldi-Parkplatz in der Industriestraße in Bitburg, auf der sie sich zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr befand, und den Lidl-Parkplatz in der Saarstraße in Bitburg, wo sie sich zwischen ...

