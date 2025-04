Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Verletzter Fußgänger

Gaggenau (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich des Kreisverkehrs B462 / Badstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 34-jähriger Skoda-Fahrer wollte gegen 17:15 Uhr aus dem Kreisverkehr in Richtung Gernsbach fahren. Hierbei stieß er mit einem 59-jährigen Fußgänger zusammen, der die Fahrbahn an einem dortigen Fußgängerüberweg querte. Der Fußgänger wurde zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Skoda entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

/am

