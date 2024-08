Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Gepäckdieb mit Diebesgut gestellt

Düsseldorf (ots)

Der Rucksack eines Reisenden (56) wurde am Sonntagmittag (25. August), um 14.00 Uhr, von einem Mann (25) in einem Imbiss im Düsseldorfer Hauptbahnhof gestohlen. Das Diebesgut wurde geortet und sichergestellt und der Dieb vorläufig festgenommen.

Der 56-jährige Deutsche wurde auf der Wache der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof vorstellig. Er gab an, dass er sich in einem Imbiss im Personentunnel aufhielt und dort sein Rucksack gestohlen wurde. In dem Rucksack befand sich ein hochwertiger Laptop. Der Geschädigte konnte mit seinem Handy das Gerät orten und die Beamten der Bundespolizei, im Rahmen einer Fahndung, heranführen. Auf dem Bahnsteig 14 wurde ein 25-jähriger Marokkaner angetroffen. Dieser trug den Rucksack des Geschädigten mit sich, in dem sich noch der Laptop befand.

Die Beamten stellten das Stehlgut sicher und konnten es an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Dem Gepäckdieb wurde der Straftatvorwurf des Diebstahls eröffnet. Danach wurde er von der Wache entlassen.

