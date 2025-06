Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrzeugdiebstähle - Polizei sucht Zeugen

Halvesbostel und Neu Wulmstorf (ots)

Im Brinkweg in Halvesbostel wurde heute, 12.6.2025, in der Zeit zwischen 3:15 Uhr und 6:00 Uhr, ein weißer V-Klasse Mercedes entwendet. Die Täter waren zunächst in das Wohnhaus eingebrochen, um sich den Schlüssel für das Fahrzeug zu holen. Anschließend starteten sie damit den auf dem Grundstück stehenden Wagen und fuhren davon. Der Schaden beläuft sich auf rund 80.000 EUR.

Etwas früher, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 2:00 Uhr, haben Diebe in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf ebenfalls einen PKW gestohlen. Der graue Hyundai Kona hatte auf einem Parkstreifen vor einem Mehrparteienhaus gestanden. Sein Wert wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Die Polizei prüft Zusammenhänge. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

