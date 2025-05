POL-MA: Mannheim: 25-Jähriger filmt Frauen auf der Toilette in der Universitätsbibliothek Mannheim - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Gebäudebrand in der Mannheimer Straße gerufen. Vor Ort waren bereits Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Berufsfeuerwehr Heidelberg. Ersten Ermittlungen zufolge entfachte sich gegen 19 Uhr ein Brand in einem Zimmer eines leerstehenden Gebäudes, welches mit Unrat bestückt war. Durch die ...

mehr