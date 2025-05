Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer touchiert Rollerfahrerin und fährt nach Ansprache davon - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 15:15 Uhr hielt eine Rollerfahrerin verkehrsbedingt an der Kreuzung Neckarstaden/Sofienstraße, um nach rechts auf die Theodor-Heuss-Brücke abzubiegen. Ein nachfolgender Autofahrer eines blauen Mini, Clubman Cooper, der ebenfalls nach rechts abbiegen wollte, übersah die Rollerfahrerin, die sich auf der Nebenspur befand, touchierte diese am Bein und beschädigte den Roller leicht. Die geschädigte Verkehrsteilnehmerin blieb hierbei unverletzt.

Nach dem Unfall konfrontierte die Rollerfahrerin den Unfallverursacher durch die offene Autoscheibe. Dieser antwortete etwas Unverständliches und setzte seine Fahrt in Richtung Neuenheim fort.

Die weiteren Unfallermittlungen hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174-4111 zu melden.

