Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L 546 - Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Jaguar kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

L 546 - Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 00:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Jaguar-Fahrer die L 546. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam der Fahrer dabei von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete in Seitelnlage in einem Graben. Der Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die beiden jungen Männer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen und anschließend abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen/Tairnbach war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Unfallaufnahme wurde um 03:10 Uhr beendet.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell