Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/BAB 61: Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Hockenheim/BAB 61 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6045026) ereignete sich am Freitagmorgen auf der A 61 zwischen Speyer und Hockenheim ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 83-jähriger Mann war kurz nach 7 Uhr mit seinem Mazda auf der A 61 von Speyer in Richtung Hockenheim unterwegs. Zwischen der Rheinbrücke Speyer und der Anschlussstelle Hockenheim fuhr er, aus bislang unklarer Ursache, einem voranfahrenden Sattelzug auf. Dabei erlitten der 83-Jährige und dessen 81-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, der Fahrer des Mazda wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Sattelzug-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mazda so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 58-Jährige konnte nach Abschluss der Unfallaufnahme mit seinem Sattelzug die Fahrt fortsetzen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Während der medizinischen Versorgung der beiden Schwerverletzten war die A 61 in Richtung Hockenheim voll gesperrt. Kurz nach 8 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die rechte Fahrspur und der Standstreifen sind derzeit noch gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 5 Kilometern Länge.

