Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall mit Sachschaden- unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mannheim-Rheinau (ots)

Ein 82-jähriger Mann war gegen 21.50 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf Höhe Karlsplatz in Richtung Wachenburgstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich fiel der Fahrer bereits auf, da er einer 25-jährigen PKW-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Sie konnte nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Danach beschleunigte der Mercedes-Fahrer erneut und kollidierte mit einer Fußgängerschutzplanke. Anschließend fuhr der Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, einfach in Richtung Kronenburgstraße davon. An der Örtlichkeit konnten Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges festgestellt werden. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte das geparkte Fahrzeug in der Nähe mit offenstehender Fahrertür festgestellt werden. Bei Kontrolle der Halteranschrift konnte der 82-jährige Mann angetroffen werden. Er muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 9.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell