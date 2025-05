Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Nachmittag des 28.05.2025 befuhr ein 51-jähriger Rollerfahrer in Walldorf die Heidelberger Straße. An der Kreuzung Jahnstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW´s und kollidierte frontal mit diesem. Der Rollerfahrer kam hierbei zu Fall und rutschte in ein weiteres Fahrzeug. Da der Fahrer vor Ort zuerst nicht ansprechbar war, musste davon ausgegangen werden, dass er sich schwerer verletzt hatte. Nachdem er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden war, konnte aber Entwarnung gegeben werden. Demnach zog sich der Rollerfahrer nur Prellungen und diverse Schürfwunden zu. Die beiden Beteiligten Personen in dem Unfallbeteiligten PKW erlitten einen Schock, blieben aber unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 13.000 Euro.

