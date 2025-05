Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kreuzungsunfall führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Unfallzeugen gesucht - PM 2

Mannheim (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 25-jährige Lexus-Fahrerin am Mittwochabend, gegen 21.50 Uhr, die Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung zur Schubertstraß/Möhlstraße bog die 25-Jährige bei Rotlicht nach links auf die Möhlstraße ab und stieß frontal mit einem die Augustanlage stadtauswärts fahrenden Smart eines 68-Jährigen zusammen. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten ernsthaft verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, wird auf insgesamt ca. 25 000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Reinigungs- bzw. Bergungsarbeiten kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Hier war auch der Straßenbahnverkehr kurzzeitig betroffen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Unfallzeugen werden gebeten sich mit Dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell