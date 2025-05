Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in mehrere Firmengebäude - Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte gewaltsam in mehrere Firmengebäude der Brauereistraße sowie der Straßen "Am Ochsenhorn" und "Gewerbering" ein und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

In der Brauereistraße hebelten Unbekannte eine Werkstatthalle auf und verschafften sich Zutritt in eine Werkstatt sowie Büroräumlichkeiten des Unternehmens. Es wurden diverse Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

In unmittelbarer Nähe verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem weiteren Firmengelände in der Brauereistraße, indem sie eine Scheibe einer Werkstatthalle einschlugen. Neben der Werkstatt durchsuchten die Täter auch in weiteren Räumen diverse Schränke nach Wertgegenständen. Es konnte Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro erbeutet werden.

Auch in der Straße "Am Ochsenhorn" wurden zwei Firmengebäude gewaltsam geöffnet und Büroräume sowie ein Verkaufsraum nach Wertgegenständen durchsucht. Hieraus erbeuteten die Täter Bargeld im niedrigen vierstelligen Bargeldbereich.

Zudem haben Unbekannte einen Zaun einer Firma im Gewerbering überwinden können und sich anschließend über ein Fenster Zutritt zu dem Inneren des Gebäudes verschafft. Hierbei wurde das Fenster beschädigt. Es wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt und zum Teil auch gewaltsam aufgebrochen. Unklar ist, ob die Unbekannten die Örtlichkeit mit Diebesgut verließen.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Schwetzingen geführt werden. Auch die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell