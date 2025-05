Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd-Waldhilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug gerät in Vollbrand

Neckargemünd (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Mittwochabend gegen 18:15 Uhr ein in der Heidelberger Straße in Neckargemünd-Waldhilsbach vor einer Bäckerei abgestellter Renault Captur in Brand. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen und ein Übergreifen auf Gebäude oder weitere PKW verhindern. Der Renault brannte jedoch vollständig aus. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

