Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall beim Abbiegen/ Radfahrer leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Am Dienstagnachmittag (21. Januar) kam es in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 15:55 Uhr an der Kreuzung "Am Schildchen"/Deutzer Straße/Unterstraße. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin kam von der Straße "Am Schildchen" und wollte nach links auf die Deutzer Straße abbiegen. Der Frau kam ein 58 Jahre alter Radfahrer entgegen, der von der Unterstraße kommend weiter geradeaus auf die Straße "Am Schildchen" fahren wollte. Beim Abbiegevorgang übersah die 36-Jährige aus Niederkassel nach ersten Erkenntnissen den Radfahrer. Möglicherweise war die VW-Fahrerin durch die tiefstehende Sonne geblendet. Der Pkw erfasste mittig der Kreuzung das Zweirad, das dadurch mitsamt dem Fahrer zu Fall kam. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden, der an Fahrrad und Auto entstand, beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf, sicherte vor Ort Spuren und fertigte anschließend eine Anzeige, in der die Niederkasselerin sich wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten muss. Die Polizei weist auf die Gefahren der Blendung durch tiefstehende Sonne hin. Es wird geraten, die Scheibenwischer in Schuss zu halten, um das Ziehen von Schlieren zu verhindern. Das Wasser der Scheibenwischanlage sollte stets ausreichend gefüllt und die Frontscheibe innen und außen sauber sein. Tragen sie bei tiefstehender Sonne eine Sonnenbrille, fahren sie vorausschauend und halten sie ausreichend Sicherheitsabstand. (Uhl)

