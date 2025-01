Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kindergarten/Täter entkommen unerkannt

Hennef (ots)

In Hennef entdeckte die Mitarbeiterin einer Kindertageseinrichtung am Dienstagmorgen (21. Januar) einen Einbruch. Als sie gegen 07:55 Uhr das Gebäude an der Hanftalstraße betrat, bemerkte sie zwei offenstehende Fenster und kurz darauf die durchwühlte Einrichtung. Der umgehend hinzugerufenen Polizei berichtete die Frau, dass Reinigungskräfte den Kindergarten am Vortag gegen 18:30 Uhr abgeschlossen und verlassen hatten. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten in der Zwischenzeit offenbar ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden Schränke und Schubladen gewaltsam geöffnet und die Räume nach Diebesgut durchsucht. Anschließend entkamen der oder die Tatverdächtigen unerkannt - nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Experten der polizeilichen Spurensicherung nahmen ihre Arbeit am Tatort auf. Wer im Tatzeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3521. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz für Privatpersonen und Gewerbetreibende bietet das Kommissariat für Kriminalprävention der Siegburger Polizei. Weitere Infos und Termine unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #riegelvor

