POL-SU: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung nach Brand eines Luxus-SUV

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am Montagmittag (20. Januar) kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße in Neunkirchen-Seelscheid zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein 39-jähriger Mann vorläufig festgenommen wurde. Gegen 14:15 Uhr beobachtete der Ladendetektiv, wie sich der Tatverdächtige mehrere Dosen eines Energydrinks in seine Jacken- und Hosentaschen steckte. Im Anschluss begab sich der ...

