BPOLI MD: Handy liegengelassen - Langfinger greift zu und wird durch Bun-despolizei gestellt

Ein mutmaßlicher Dieb nutzte eine für ihn günstige Gelegenheit. Allerdings hatte er nicht mit der Bundespolizei gerechnet: Am Dienstag, den 20. Mai 2025 meldete sich der Sohn eines Geschädigten um 19:37 Uhr bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg und gab an, dass seinem Vater kurz zuvor sein hochwertiges Handy gestohlen wurde. Jener 64-Jähriger saß in einer Sitzgruppe am Bahnsteig 5/6 und ließ sein Telefon dort liegen. Der Mitteilende konnte das Gerät orten, welches sich in Richtung Halle (Saale) bewegte. Die informierten Beamten nahmen sich der Situation sofort an. Im Rahmen der Videoauswertung konnte ein junger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er hatte die Situation beobachtet, nutzte den Moment, nahm das Mobiltelefon an sich und stieg in einen Regionalexpress in Richtung Halle (Saale). Daraufhin informierten die Bundespolizisten unverzüglich ihre Kollegen vom Bundespolizeirevier Halle (Saale) und übermittelten ihnen eine detaillierte Personenbe-schreibung. Dies brachte tatsächlich den erhofften Erfolg: Eine Streife stellte den Beschuldigten nach seiner Ankunft am Hauptbahnhof Halle (Saale) fest und kontrollierte den aus Syrien Stammenden. Der 22-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen Diebstahls und der Geschädigte sein Telefon zurück.

