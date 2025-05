Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Automatenaufbrüche - Bundespolizei stellt mutmaßlichen Tatverdächtigen

Halberstadt (ots)

Am Montag, den 19. Mai 2025 stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 02:40 Uhr, nahe der Bahnanlagen in Halberstadt, einen männlichen Fahrradfahrer fest und kontrollierten diesen. Das äußere Erscheinungsbild sowie die Kleidung des 23-Jährigen passten auf die Personenbeschreibung eines bisher unbekannten Täters. Jener steht im Verdacht, sich Zutritt in einen abgestellten Regionalzug verschafft und den darin befindlichen Fahrausweisautomaten gewaltsam geöffnet zu haben, um Bargeld zu entwenden. Bei der Durchsuchung seiner Sporttasche stellten die Beamten eine Vielzahl von Einbruchswerkzeugen fest und stellten dieses sicher. Die Überprüfung seiner Personalien und die Daten des mitgeführten Zweirades in der Fahndungsdatei der Polizei brachten weitere Erkenntnisse. Das E-Bike wurde nach einem Diebstahl zur Eigentumssicherung ausgeschrieben und nun entsprechend durch die Bundespolizisten ebenfalls sichergestellt. Den Beamten gegenüber ließ sich der Deutsche zu vier Fahrausweisautomatenaufbrüchen ein und gab zu, für diese verantwortlich zu sein. Der Beschuldigte erhält Strafanzeigen wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedenbruchs und wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Eine Schadensumme kann aktuell nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

