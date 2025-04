POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Alsfeld - Verkehrsunfallflucht, Radfahrer leicht verletzt Am Freitag, den 25.04.2025, 14:15 Uhr, kam es in der Grünberger Straße in Alsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe einer Tankstelle wurde ein Radfahrer, welcher in Richtung Innenstadt fuhr, von einem schwarzen SUV überholt. Dabei unterschritt das überholende Fahrzeug den seitlichen Mindestabstand, weshalb der Fahrradfahrer nach rechts ausweichen musste und an der Bordsteinkante zu Fall kam. Der Radfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 100 Euro. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Pedelec Am Freitag, 25.04., gg. 09:50 Uhr, befuhr eine 83jährige Hersfelderin mit ihrem PKW VW Golf die Nachtigallenstraße in Richtung Gerwigstraße. Eine 52jährige Hersfelderin befuhr mit ihrem Pedelec die Straße "Am Kurpark" und wollte die Nachtigallenstraße auf einem Fußgängerüberweg überqueren. Die PKW-Fahrerin übersah die kreuzende Pedelecfahrerin, woraufhin es zu einem Unfall kam. Die Pedelecfahrerin wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Zur Unfallursachenermittlung wurde ein Verkehrsunfallgutachter hinzugezogen. Es entstand Sachschaden von ca. 6000 EUR.

