Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Lauterbach. Am Donnerstagabend (24.04.) ereignete sich auf der L 3140 gegen 20.25 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 48-jähriger Schlitzer mit seinem Audi A 6, ein 35-jähriger Grebenauer mit einem Kia EV6 sowie ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer eines schwarzen 3er BMW in dieser Reihenfolge von Lauterbach kommend in Richtung Wernges unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam es beim Überholvorgang des BMW zu einer Kollision zwischen dem Audi und Kia. Die Fahrer wurden jeweils leicht verletzt, der Audi-Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer oder die Fahrerin des 3er BMW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 52.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hohenroda. Am Donnerstag (24.04.) gegen 23.58 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Beetle-Fahrer aus Vacha die K 12 von Ransbach kommend in Richtung Ausbach. In einer Linkskurve trug es den Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts, sodass die Bankette mit den beiden rechten Reifen befahren wurde. Der 18-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses rutschte quer über die Fahrbahn in den linken Graben, wo sich der Pkw überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Eine 16-jährige Mitfahrerin aus Bad Hersfeld wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 7.550 Euro.

(RK)

