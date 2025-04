Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gestohlen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Autokennzeichen gestohlen - Trickbetrug

Falscher Techniker

Fulda (ots)

Pkw gestohlen

Hilders. Unbekannte stahlen am Mittwoch (23.04.), gegen 22 Uhr, in der Ringstraße in Eckweisbach einen blauen Ranger Raptor Pick-up des Herstellers Ford. Das Fahrzeug im Wert von rund 45.000 Euro stand auf einem Privatgrundstück vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. In der Straße "Bornfeld" versuchten Unbekannte zwischen dem 3. April und dem 24. April in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Haustür und verursachten rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Geisaer Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (24.04.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-XL 195 eines Mercedes Vito. Das Fahrzeug stand in einer Parkreihe am Seitenstreifen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrug - Falscher Techniker

Fulda. Am Mittwoch (23.04.) wurde ein Mitarbeiter einer Tankstelle Opfer von dreisten Trickbetrügern. Der Mann wurde unter dem Vorwand telefonisch kontaktiert, dass eine technische Überprüfung durchgeführt werden müsse. Durch eine geschickte Gesprächsführung eines vermeintlichen Technikers gelang es, den Mitarbeiter davon zu überzeugen, Codes von Gutscheinkarten zu übermitteln. Der Betrug fiel erst im Nachhinein auf. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hinweis der Polizei Osthessen: Sollten Sie in einem Telefonat mit einem ähnlichen Anliegen konfrontiert werden, überprüfen Sie dringend die Identität des Anrufers und den Hintergrund des Anliegens. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie die entsprechende Stelle unter der von Ihnen recherchierten Telefonnummer an. Übermitteln Sie keine sensiblen Daten und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell