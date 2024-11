Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses - Feuerwehr löscht Brand, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 21. November 2024, 11.38 Uhr, Josefstraße, Oberbilk

Am Donnerstagvormittag erreichte die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in Oberbilk. Die Einsatzkräfte stellten ein Feuer im Keller eines Wohngebäudes sowie einen verrauchten Treppenraum fest. An die Brandbekämpfung schlossen sich umfangreiche Kontroll- und Lüftungsmaßnahmen an. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Um kurz nach halb zwölf informierte ein Anrufer die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus an der Josefstraße in Oberbilk. Umgehend entsandte die Leitstelle Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Umgehend entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung in den Keller des Gebäudes. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass der Einsatzleiter bereits zehn Minuten später "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr melden konnte. Nach den Löschmaßnahmen erfolgten umfangreiche Kontroll- und Lüftungsmaßnahmen, da sich der Brandrauch bereits im Gebäude ausgebreitet hatte. Mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr konnten der Keller sowie die weiteren Bereiche des Gebäudes vom Brandrauch befreit werden. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Alle Bewohner kehrten nach Ende des Einsatzes in ihre Wohnungen zurück. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die letzten der 18 Einsatzkräfte kehrten nach rund zwei Stunden zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

