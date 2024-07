Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht

25-Jähriger musste ins Gefängnis

Bild-Infos

Download

Oldenburg / Delmenhorst (ots)

Die Bundespolizei hat am frühen Samstagabend in einem Regionalexpress einen 25-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann muss für knapp zwei Monate ins Gefängnis.

Eine Streife der Bundespolizei hatte den Mann gegen 18:40 Uhr auf der Zugfahrt von Oldenburg nach Delmenhorst kontrolliert. Die polizeilichen Recherchen ergaben, dass der ausweislose Afghane von der deutschen Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Er war 2021 wegen versuchter unerlaubter Einreise rechtskräftig verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine restliche Geldstrafe von 295,- Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 59 Tagen zu verbüßen. Da er den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell