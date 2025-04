Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Versuchter Einbruch in Juwelier - Versuchter Wohnungseinbruch

Vogelsberg (ots)

Versuchter Einbruch in Juwelier

Alsfeld. Freitagmorgen (25.04.), gegen 01.50 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in der Straße "Untergasse" gewaltsam in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Dabei hebelten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand an der Eingangstür. Diese hielt dem Einbruchsversuch glücklicherweise stand und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, groß, schlank, einer der Männer war mit einer Jogginghose sowie einer dunklen Jacke mit Fellkragen bekleidet, der andere Mann trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Jacke

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Wohnungseinbruch

Alsfeld. Donnerstagnachmittag (24.04.) versuchten Unbekannte in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr in eine Wohnung im "Rembrandtweg" einzubrechen, indem diese gewaltsam auf die Wohnungstür einwirkten. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Wohnung und flüchteten vom Tatort. An der Tür entstand Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

