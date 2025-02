Polizei Hamburg

POL-HH: 250216-2. Erste Erkenntnisse nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.02.2025, 20:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Ottensen, Piependreiherweg

Nachdem am Freitagabend ein Mann zwei weitere Männer durch Messerstiche schwer verletzt hatte, hat die Mordkommission (LKA 41) die Ermittlungen übernommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangte der Mann am Freitagabend unter einem Vorwand in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Ottensen. An der geöffneten Haustür eines 56-jährigen Wohnungsinhabers griff er diesen sowie ein weiteres 22-jähriges Familienmitglied unvermittelt mit einem Messer an und verletzte beide schwer. Anschließend flüchtete der Mann, bei dem es sich um einen 33-jährigen Türken handelt, aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Die Geschädigten wurden zunächst vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zum Ergreifen der tatverdächtigen Person.

Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) und des LKA 41 übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen vor Ort. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es zwischen dem Täter und den Opfern eine Vorbeziehung gibt.

Wen.

