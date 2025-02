Polizei Hamburg

POL-HH: 250214-1.Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Hamburg-Allermöhe

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.02.2025, 21:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Allermöhe, Moorfleeter Deich

Gestern Abend hat eine 32-jährige Frau einen 44-jährigen Mann mit einem Auto angefahren, nachdem dieser zwei Begleiter der Frau mit einem Messer attackiert und verletzt hatte. Die Polizei bittet bei der Aufklärung um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es im Hamburger Stadtteil Allermöhe in einem mit vier Personen besetzten Auto (VW Tiguan) zunächst zu einem Streit zwischen der 32-jährigen Frau und dem 44-jährigen Mann, in deren Verlauf die beiden weiteren Begleiter (42/32) versuchten, den Streit zu schlichten. Im Zuge einer Auseinandersetzung, welche sich zwischen den Männern auf die Straße verlagerte, griff der 44-Jährige zunächst den 42-Jährigen und dann auch den 32-Jährigen an und verletzte beide mit einem Messer. Die Frau ist daraufhin mit dem Auto auf den 44-jährigen Angreifer zugefahren und hat diesen schwer verletzt.

Die von der Frau alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten den schwer am Bein verletzten Mann (afghanische Nationalität) mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Durch den Angriff erlitt der 42-jährige Afghane oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper und der 32-jährige Afghane Schnittverletzungen am Arm. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Eine alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung nahm die 32-jährige Deutsche vor Ort vorläufig fest.

Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und zogen zur Rekonstruktion des Vorfalles auch ein Verkehrsunfall-Team sowie einen Sachverständigen hinzu.

Die Ermittlungen werden nun durch das für Körperverletzungsdelikte zuständige Landeskriminalamt (LKA 171) fortgeführt und dauern an.

Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorliegen.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Erkenntnisse in diesem Zusammenhang haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

