Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

VERKEHRSUNFALLMITTEILUNG

PETERSBERG: Am Mittwoch, den 23.04.2025 kam es in der Gemarkung Petersberg, auf der B 458 zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger aus Hilders stand mit seinem VW Polo an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage, aus Dipperz kommend in Fahrtrichtung Fulda. Ein mit seinem LKW hinter ihm stehenden 38-jähriger aus Gössenheim hielt ebenfalls bei rot an. Als die Lichtzeichenanlage auf grün schaltete rollte der LKW an und fuhr auf den noch stehenden VW Polo auf. Durch das Auffahren erlitt der 25-jährige leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden von insgesamt rund 350 Euro.

(Polizeistation Fulda, Tost, PHK)

