Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sieben Tage nach Erlass: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 42-Jährigen

Magdeburg (ots)

Am 8. Mai 2025 erließ die Staatsanwaltschaft Stendal einen Haftbefehl gegen einen 42-Jährigen. Dem vorausgegangen war dessen Verurteilung durch das Amtsgericht Burg im Dezember 2023. Die damals auferlegte Strafe wegen Betruges umfasste 750 Euro beziehungsweise eine Ersatz-freiheitsstrafe von 30 Tagen. Weder zahlte der Deutsche den geforderten Geldbetrag, noch stellte er sich dem Strafantritt und war unbekannten Aufenthalts. Folglich wurde der Haftbefehl erlassen. Am Donnerstag, den 15. Mai 2025 kontrollierten Beamten der Bundespolizei den Gesuchten um 10:55 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam die oben beschriebene Ausschreibung zum Vorschein. Dies wurde dem Verurteilten eröffnet und es erfolgte die Mitnahme in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Im Weiteren stellten die Einsatzkräfte bei der sich anschließenden Durchsuchung ein Einhandmesser in der Hosentasche des Mannes fest und sicher. In seiner Not kontaktierte der Festgenommene Angehörige und hatte Erfolg: Nach Begleichung der 750 Euro konnte er seinen Weg fortsetzen. Unbenommen dessen erhält er eine neue Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde abschließend über den Vollzug des Haftbefehls.

