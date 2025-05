Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger wählt lebensgefährlichen Weg in den Bahngleisen: In-tercityexpress muss Gefahrenbremsung einleiten

Halle (Saale), Landsberg (ots)

Am Dienstag, den 13. Mai 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 20:50 Uhr über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr im Bereich Halle (Saale). Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein Intercityexpress auf der Fahrt von Halle (Saale) in Richtung Landsberg. Der Triebfahrzeugführer erkannte eine Person in den Bahngleisen, leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein und informierte seine Leitstelle. Glücklicherweise kam bei der Bremsung kein Reisender zu Schaden. Nachfolgende Züge erhielten einen sogenannten Langsamfahrbefehl und eine verständigte Streife des Bundespolizeirevieres Halle (Saale) fuhr umgehend, mit Blaulicht und Martinshorn, in Richtung Landsberg. Glück im Unglück: Der 31-jährige Gleisläufer konnte wohlbehalten in der Nähe der Bahngleise festgestellt werden und wurde voll umfänglich über die Gefahren, in die er sich leichtsinnigerweise begeben hatte, belehrt. Zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung erfolgte die Mitnahme zum Hauptbahnhof Halle (Saale). Der bulgarische Staatsangehörige erhält Anzeigen wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleis sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Durch diesen Sachverhalt erhielten sieben Züge eine Verspätung von insgesamt 79 Minuten.

