Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 46-Jährige mit Hausverbot schmeißt Turnschuh nach Bundespolizistin

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 13. Mai 2025 stellten Beamte der Bundespolizei um 01:30 Uhr eine 46-Jährige im Hauptbahnhof Halle (Saale) fest und spra-chen sie an. Gegenüber den Einsatzkräften wollte sich die Dame nicht ausweisen, jedoch schrie sie die Einsatzkräfte an und es folgten zahlreiche verbale Beleidigungen und eine Bedrohung ihrerseits in Richtung eines Beamten. Zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung wurde ihr die Mitnahme zum nahegelegenen Bundespolizeirevier mitgeteilt. Hierbei sperrte sie sich gegen die Laufrichtung und ließ sich fallen, sodass sie getragen werden musste. Parallel beleidigte sie wiederholt die Beamten massiv mit in der Ehre verletzenden Worten. Ihre Personalien konnten zweifelsfrei ermittelt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung schmiss sie einen Schuh mit voller Wucht in Richtung des Kopfes einer Beamtin. Jene konnte den Turnschuh glücklicherweise mit einer Handbewegung abwehren. Neben Anzeigen, unter anderem, wegen Verweigerung der Angaben zur Person, tätlichen Angriffs auf- und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung, Körperverletzung im Versuch und Bedrohung erhält die Deutsche eine weitere wegen Hausfriedenbruchs aufgrund ihres ermittelten aktuell bestehenden Hausverbots für den Hauptbahnhof Halle (Saale).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell