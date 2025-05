Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer im Regionalexpress löst Polizeieinsatz aus

Bahnstrecke Leipzig - Magdeburg, Bitterfeld (ots)

Am Montag, den 12. Mai 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Mag-deburg um 14:24 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück in einem Regi-onalexpress auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Magdeburg, kurz vor Halt am Bahnhof Bitterfeld, informiert. Unverzüglich begaben sich Beamte der Landes- und Bundespolizei in Richtung des Ereignisortes und nahmen sich dem Sachverhalt an. Der blaue Hartschalenkoffer be-fand sich im Ein-/Ausstiegsbereich, war nicht einsehbar und mit einem Zahlenschloss gesichert. Lautsprecherdurchsagen führten nicht zur Feststellung eines möglichen Besitzers. Dies hatte weitere Maßnahmen zur Folge. Demnach wurde der Zug geräumt und die Bahnsteige eins und zwei gesperrt. Die betroffene Wageneinheit des Zuges wurde getrennt und der nicht betroffene Teil zur Weiterfahrt nach Magdeburg freigegeben. Der Entschärferdienst der Bundespolizei wurde angefordert und traf um 15:45 Uhr am Bahnhof Bitterfeld ein. Nach Inaugenscheinnahme durch die Spezialkräfte und Fertigung eines Röntgenbildes wurde der Koffer als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich persönliche Gegenstände, Bekleidung und ein Dokument mit einem Namen eines 22-jährigen Vietnamesen. Inwieweit es sich hierbei um den Besitzer des blauen Trolleys handelt, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde der Koffer der Deutschen Bahn als Fundsache übergeben. Die Bahnsteige konnten wieder freigegeben werden. Durch diese Unachtsamkeit ergaben sich insgesamt 92 Minuten Verspätungen bei zehn Zügen sowie ein Total- und drei Teilausfälle. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem ak-tuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Ein-schränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell