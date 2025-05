Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher Unbekannte legen Steine auf Gleis, Intercityexpress wird beschädigt

Möringen (Altmark), Stendal (ots)

Am Samstag, den 10. Mai 2025 passierte ein Intercityexpress auf der Fahrt von Berlin nach Hannover den Bereich Möringen (Altmark). Auf Höhe des Bahnhofes Möringen vernahm der Triebfahrzeugführer um 17:41 Uhr einen lauten Schlag. Unverzüglich leitete er eine Betriebs-bremsung des Zuges ein. Sofort verlegte der zuständige Notfallmanager und Kräfte der Bundespolizei zum Ereignisort. Die Untersuchungen am Zug ergaben, dass es zu einer Beschädigung an einem Radkranz kam. Der Schaden am Radkranz des Expresses wird auf circa 3500 Euro be-ziffert. Die weiteren Ermittlungen ergaben deutliche Spuren von überfahrenen Steinen, deren Überreste beziehungsweise Steinmehl auf den Schienenköpfen festgestellt wurden. Der Intercityexpress konnte glücklicherweise nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen, mit einer Verspätung von 26 Minuten, seine Fahrt fortsetzen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Unterstützung aus der Bevölkerung: Wer hat am Samstag, den 10. Mai 2025, gegen 17:30 Uhr Personen oder Fahrzeuge an oder in der Nähe des beschriebenen Haltepunktes gesehen, welche womöglich mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kosten-freien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder an-deren Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

