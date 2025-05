Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen mutmaßlichen Gepäckdieb und geben Besitzer sein Eigentum zurück

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 9. Mai 2025 zeigte ein 65-jähriger Reisender am Vormittag bei der Bundespolizei in Halle (Saale) den Diebstahl seines schwarzen Rucksackes an. Diesen hatte er kurz vor 10:00 Uhr, nach dem Einstieg in einen Regionalexpress, auf Gleis 6, im Hauptbahnhof auf einer Sitzbank abgestellt und ist auf die Toilette gegangen. Als er zurückkam, war sein Reisegepäck verschwunden. Er sprach einen Zugbegleiter an, der ihm jedoch nicht weiterhelfen konnte und ihm empfahl, den Diebstahl anzuzeigen. Gesagt, getan. Der Geschädigte gab an, dass sich im Rucksack unter anderem seine Krankenkarte, eine Bankkarte, das Deutschlandticket, sein Aufenthaltstitel sowie 50 Euro Bargeld befanden. Zudem beschrieb er sein Gepäckstück sehr gut. Dieses besaß einen auffälligen Schriftzug. Aufgrund einer sofort durchgeführte Videoauswertung entdeckten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen mit dem Rucksack auf dem Rücken. Eine Streife stellte den 33-jährigen Deutschen kurz darauf. Der Rucksack konnte dem Anzeigenden mitsamt des beschriebenen Inhalts zurückgegeben werden. Der mutmaßliche Gepäckdieb gab die Tat zu und erhält dafür die entsprechende Strafanzeige. Aufgrund des aktuellen Sachverhaltes weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Führen Sie es immer bei sich und behalten Sie dieses ständig im Blick. Geben Sie Taschendieben keine Chance! In diesem Fall ging alles glücklicherweise gut aus.

