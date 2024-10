POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (11.10.2024) kam es zu einer Unfallflucht am Leonhardsberg. Gegen 13.00 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Leonhardsberg in stadtauswärtiger Richtung. Vor der 23-Jährigen fuhr ein E-Scooter. Als die 23-Jährige den E-Scooter-Fahrer überholen wollte, scherte dieser von links kommend vor ihr ein. Die 23-Jährige stürzte daraufhin und stieß gegen einen bislang ...

