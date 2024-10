POL Schwaben Nord: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots) - Bissingen - Die Verkehrspolizei Donauwörth führte am gestrigen Donnerstag (10.10.2024) eine Geschwindigkeitsüberwachung in Bissingen durch. Aufgrund der Bauarbeiten am Kreisverkehr ist die Staatsstraße 2221 weiterhin gesperrt. Dadurch kommt es nach Mitteilungen von Bürgerinnen und Bürgern zu einem erhöhen Verkehrsaufkommen innerorts. Hier gilt aktuell eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h ...

