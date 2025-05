Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesucht wird der Besitzer dieses Fahrrads

Bereits in der vergangenen Woche stellten Bundespolizisten in den Vor-mittagsstunden des 29. April 2025 einen mutmaßlichen Fahrraddieb. Der 38-jährige Rumäne ging zielstrebig auf das Rad, welches am Ausgang des Konrad-Adenauer-Platzes am Hauptbahnhof Magdeburg abgestellt wurde, zu, knackte mit wenigen Handgriffen das Schloss, nahm das Fahrrad an sich und verließ den Tatort. Wenig später nahm ihn eine Streife der Bundespolizei vorläufig fest und stellte das Fahrrad sicher. Die weiteren Recherchen der Bundespolizisten ergaben bei dem entwendeten Rad einen Wert von 1099 Euro. Gesucht wird nun der Besitzer des Fahrrades. Dieser kann sich bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg, telefonisch unter 0391 / 56549 555, unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline 0800 / 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden. Vor der Herausgabe des Fahrrades ist die Vorlage eines Eigentumsnachweises unabdingbar.

