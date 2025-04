Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B9 bei Kettig mit mehreren Verletzten.

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Der mit insgesamt fünf Insassen besetzte PKW VW-Caddy befuhr die B9 von Koblenz aus kommend in Fahrtrichtung Andernach. Kurz vor der Abfahrt Kettig befand sich der Caddy am Ende eines Überholvorgangs. Von der linken von beiden Fahrspuren fuhr der Pkw, vermutlich mit situativ überhöhter Geschwindigkeit, in die Abfahrt Kettig, ohne hierbei den auf der rechten Fahrspur befindlichen PKW konkret zu gefährden. Zu Beginn der Rechtskurve verlor ON 01 die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der linksseitig neben der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke der Auffahrt der B9 in Richtung Bonn. ON 01 durchschlug die Schutzplanke, überschlug sich und fiel einen Abhang von ca. 7-8 Metern Höhe hinunter auf einen Wirtschaftsweg neben der Fahrbahn.

Alle 5 Insassen des PKW wurden leicht bis schwer (aber nicht lebensbedrohlich verletzt) und in unterschiedliche KH verbracht. Am Caddy entstand vermutl. ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurde die Schutzplanke im besagten Bereich erheblich beschädigt Die Auf-/Abfahrt im Bereich Kettig wurde für die Dauer der VU Aufnahme für ca. 3,5 Std. gesperrt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme unterstützte die Freiwillige Feuerwehr mit 2 Löschzügen. Auch waren mehrere Rettungswagen im Einsatz.

Weitere Ermittlungen folgen in den nächsten Tagen.

