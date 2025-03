Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit drei leicht Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Essener Straße gegen 16.30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Mühlheim an der Ruhr fuhr auf der Essener Straße in Richtung Gladbeck. Ein 53-jähriger Mann aus Gladbeck fuhr in gleicher Richtung als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 40-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dem 53-Jährigen auf. Bei der Kollision wurden der 53-jährige Fahrer sowie zwei seiner Beifahrerinnen (13 und 43 Jahre alt) leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 11 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell