Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Motorradfahrer nach Unfall verstorben (Zeugenaufruf)

Geeste (ots)

Am Donnerstag kann es auf der Schwefinger Straße in Geeste zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Fahrer eines VW war gegen 15.22 Uhr in Richtung Schwefingen unterwegs. Als er ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholte, übersah er einen entgegenkommenden 52-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der VW mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammenstieß. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er später seinen schweren Verletzungen erlag. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass das landwirtschaftliche Fahrzeug möglicherweise vor dem Überholvorgang des 72-Jährigen, von einem weiteren Fahrzeug überholt wurde. Dieser Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

