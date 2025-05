Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gefängnis: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstagabend, den 8. Mai 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 21:30 Uhr einen Reisenden im Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand der Polizei kam heraus, dass die Staatsanwalt-schaft Halle (Saale) per Vollstreckungshaftbefehl nach dem 36-Jährigen suchte. Demnach hatte das Amtsgericht Halle (Saale) den Mann aus Nordmazedonien bereits im Juni 2022 wegen Diebstahls zu einer Geld-strafe von 450 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Da der Gesuchte lediglich 60 Euro der Geldstrafe be-glich und sich, trotz ordnungsgemäßer Ladung, nicht dem Strafantritt stellte, erging im Juni 2024 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann, nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle. Da es ihm auch am gestrigen Tag nicht möglich war, die restlichen 390 Euro zu zahlen, wurde er noch in der Nacht an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

