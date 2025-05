Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Bisher Unbekannte legen Steine auf Bahngleise

Wolmirstedt (ots)

Am Montag, den 12. Mai 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn um 17:33 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine S-Bahn, welche sich auf der Strecke von Wolmirstedt in Richtung Magdeburg befand und kurz zuvor am Bahnübergang und Bahnhof Wolmirstedt mehrere auf den Schienenköpfen liegende Steine überfahren hatte. Unverzüglich fuhr eine alarmierte Streife mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Zudem wurde eine Streckensperrung über die Notfallleitstelle der Bahn veranlasst. Die Einsatzkräfte stellten deutliche Spuren von überfahrenen Steinen, deren Überreste beziehungsweise Steinmehl auf den Schienenköpfen lagen, fest. Sie fertigten Lichtbilder und suchten nach möglichen Tatverdächtigen sowie Zeugen, bisher jedoch ohne Erfolg. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Unterstützung aus der Bevölkerung: Wer hat am Montag, den 12. Mai 2025, gegen 17:30 Uhr Personen oder Fahrzeuge an oder in der Nähe der beschriebenen Örtlichkeit gesehen, welche womöglich mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hot-line (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

