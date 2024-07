Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Danksagung der Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer nach dem Tod eines Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots)

"Der Tod unseres Kollegen Rouven Laur während der Ausübung seines Dienstes am 31. Mai 2024 auf dem Markplatz in Mannheim hat uns schmerzlich vor Augen geführt, welchen Gefahren unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag aufs Neue in ihrem Arbeitsalltag ausgesetzt sind. Er war dort, um eine Versammlung und damit unser aller Meinungsfreiheit zu schützen. Noch immer ist der Verlust schwer zu ertragen und die Frage nach dem "Warum" wird bleiben.

Im Rahmen einer Trauerfeier konnten wir gemeinsam mit seinen Angehörigen von ihm Abschied nehmen.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben in den vergangenen Wochen uns gegenüber ihr Beileid ausgedrückt. Das Polizeipräsidium Mannheim erreichten tausende Nachrichten und Briefe. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen bei allen für die Blumen, die Sie am Markplatz abgelegt haben, für den Applaus, den Sie uns gespendet haben und für die vielen tröstenden Worte, die Sie uns geschrieben haben, zu bedanken. Die Vielzahl der Schreiben macht es unmöglich, jeder oder jedem Einzelnen persönlich Danke zu sagen, weshalb ich nun in dieser Form meinen Dank an Sie alle richten möchte.

Darüber hinaus hat uns der polizeiliche Alltag mit all seinen Herausforderungen leider sehr schnell wieder eingeholt. Meine Kolleginnen und Kollegen mussten unmittelbar in den Tagen nach der Tat wieder zurück in das Einsatzgeschehen und schützten dabei unter anderem auf mehreren Versammlungen wieder unser aller Meinungsfreiheit. Dies werden Sie auch weiterhin tun. Sicher immer auch mit einem Gedanken an Rouven Laur, #einen von uns."

