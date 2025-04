POL-F: 250427 - 0446 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Nackter Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots) - (rü) Am Samstagmorgen (26. April 2025) kam es in der Alexanderstraße zu einem PKW- Brand. Der oder die unbekannten Täter öffneten gegen 01:30 Uhr das am Straßenrand abgeparkte Fahrzeug und legten einen brennenden Gegenstand im Innenraum ab. Das Fahrzeuginnere geriet daraufhin in Brand. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt nun. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

