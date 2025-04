Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250425 - 0443 Frankfurt - Westend - Nordend: Verkehrsunfallflucht nach illegalem Straßenrennen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagabend (24. April 2025) baute ein Temposünder einen Unfall und flüchtete vom Ereignisort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei ermittelt.

Gegen 19:25 Uhr entschieden sich die Polizeibeamten den VW Golf GTI bei der Eschenheimer Anlage einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte der GTI-Fahrer nicht. Erst beim Hinzuschalten des Blaulichtes beschleunigte der Fahrer stark, überfuhr eine rot zeigende Ampel bei der Eschenheimer Anlage und bog nach rechts in nördliche Richtung ab. Im Anschluss beschleunigte der Raser auf über 110 km/h und überfuhr erneut eine rot zeigende Ampel auf der Eschersheimer Landstraße. Im Kreuzungsbereich der Bremer Straße fuhr der Temposünder, aufgrund des sich stauenden Verkehrs, auf den Gegenverkehr weiter in nördliche Richtung. Kurze Zeit später verunfallte das Fahrzeug im Bereich der Spener Straße, woraufhin der Fahrer ausstieg und in Richtung U-Bahnstation Dornbusch flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren dann aber den Flüchtenden aus den Augen. Den VW Golf GTI nahmen Polizeibeamte in Beschlag und brachten diesen in das Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Die Ermittlungen dauern an.

Der derzeit unbekannte Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schwarze zurückgegelte Haare, weißer Schnauzbart und grau-beige bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 46232 zu melden.

